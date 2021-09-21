Фронтмен гурту "Океан Ельзи", український виконавець Святослав Вакарчук похвалився успіхами своєї пісні

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відео з його останнього виступу у Львові. На відео артист виконав свій популярний хіт "Обійми" в новому аранжуванні. Вакарчук також вирішив розповісти українцям, що ця пісня стала хітом далеко за межами України.

"Пісня "Обійми" і обійми беззмінні супутники жителів вологих континентальних широт восени. В унісон вона прозвучала в місті восени, від чого стало по-весняному тепло. Цікаво, що "Обійми" стала також хітом субтропіків і тропіків - від Ірану до Туреччини і Марокко", - підписав відео артист, поцікавившись у шанувальників, чи сподобалася їм пісня в новому виконанні.

Зазначимо, що 46-річний Святослав Вакарчук нещодавно став батьком. Про вагітність його нової супутниці знали тільки близькі. Напередодні звістки про сина Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.

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