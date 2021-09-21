Фронтмен гурту "Океан Ельзи", український виконавець Святослав Вакарчук похвалився успіхами своєї пісні
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося відео з його останнього виступу у Львові. На відео артист виконав свій популярний хіт "Обійми" в новому аранжуванні. Вакарчук також вирішив розповісти українцям, що ця пісня стала хітом далеко за межами України.
"Пісня "Обійми" і обійми беззмінні супутники жителів вологих континентальних широт восени. В унісон вона прозвучала в місті восени, від чого стало по-весняному тепло. Цікаво, що "Обійми" стала також хітом субтропіків і тропіків - від Ірану до Туреччини і Марокко", - підписав відео артист, поцікавившись у шанувальників, чи сподобалася їм пісня в новому виконанні.
Зазначимо, що 46-річний Святослав Вакарчук нещодавно став батьком. Про вагітність його нової супутниці знали тільки близькі. Напередодні звістки про сина Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Збентеженого Дана Балана зняли в міцних обіймах улюбленої блондинки: "Рідні душі"
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, як змінилася її фігура: кадри з тренування
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Нагадаємо, що Вакарчук розповів про зворушливу подію після народження первістка: "Коли я тримав його в руках...".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук зізнався, як піднімає собі настрій: «я сьогодні вибираю...».
Також Politeka писала, що Вакарчук без футболки притулився до стрункої блондинки: "неймовірна честь бути...".