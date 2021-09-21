Фронтмен группы «Океан Эльзы», украинский исполнитель Святослав Вакарчук похвастался успехами своей песни

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось видео с его последнего выступления во Львове. На видео артист исполнил свой популярный хит «Обійми» в новой аранжировке. Вакарчук также решил рассказать украинцам, что эта песня стала хитом далеко за пределами Украины.

«Песня «Обійми» и объятия бессменные спутники жителей влажных континентальных широт осенью. В унисон она прозвучала в городе осенью, от чего стало по-весеннему тепло. Интересно, что "Обійми" стала также хитом субтропиков и тропиков - от Ирана до Турции и Марокко», - подписал видео артист, поинтересовавшись у поклонников, понравилась ли им песня в новом исполнении.

Отметим, что 46-летний Святослав Вакарчук недавно стал отцом. О беременности его новой спутницы знали только близкие. Накануне известия о сыне Вакарчук развелся со своей женой Лялей Фонаревой.

Напомним, что Вакарчук рассказал о трогательном событии после рождения первенца: "Когда я держал его в руках...".

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