Известный музыкант и исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук напомнил о важной дате для коллектива

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилась обложка альбома «Gloria», который вышел в 2005 году.

«Друзья, в этот день 16 лет назад вышел в свет наш альбом «Gloria». Во время работы над ним мы чувствовали. Мы не сдавались без боя. Мы летали выше неба :) Кстати, одну из песен именно альбома «Gloria» впервые исполнено всеми участниками группы. Есть догадки, какую?», - подписал фото музыкант.

В комментариях поклонники оставили массу теплых отзывов любимой группе.

«Ох! Прямо мурашки по коже - вспоминаю, как купила диск в музыкальном магазине и бежала скорее через весь город домой, чтобы скорее включить его!», «У меня до сих пор хранятся все первые альбомы на кассетах!», «В клипе "Без бою" под ваш голос все поют. А вместе исполнили "Ти i я", «Там все песни шедевральные. Спасибо за юность», - пишут поклонники.

Напомним, что Вакарчук снял футболку, оказавшись в объятиях блондинки: "Невероятная честь быть...".

Как сообщала Politeka, Вакарчук удивил неожиданной историей: «Стало по-весеннему тепло…».

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