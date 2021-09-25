Известный музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук растрогал теплыми словами

Как пишет Politeka.net, в последнее время 46-летний артист активно ведет свою страницу в Инстаграм. Он регулярно выкладывает посты и записывает сторис. В этот раз Вакарчук снял себя на улице. Внезапно он решил обратиться к своим фанатам с трогательными пожеланиями.

«Всем привет. Сегодня в Киеве немного теплее. Но погода в целом так себе. Но вот, что важно – для того, у кого душа поет, погода всегда прекрасная. Поэтому, я желаю каждому из вас классных выходных, и пусть ваша душа всегда поет», - обратился Вакарчук к поклонникам.

Отметим, что недавно жизнь музыканта сильно изменилась. Он развелся с женой, с которой прожил много лет. Кроме этого, у артиста родился сын Иван. Точно неизвестно, кто стал избранницей легендарного певца. Вакарчук продолжает тщательно скрывать свою личную жизнь.

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Святослав Вакарчук

Напомним, что Вакарчук напомнил о важной для его группы годовщине, поклонников захлестнули эмоции: «Мурашки по коже».

Еще Politeka писала, Вакарчук из "Океан Эльзы" вернулся во Львов и неожиданно сменил профессию: "За полчаса показал…".

Также Politeka сообщала, что Вакарчук прервал молчание о рождении первенца: "Украинцы меня в этом понимают".