Відомий музикант Святослав Вакарчук став екскурсоводом і провів екскурсію по Львову

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук днями дав безкоштовний концерт просто неба на честь дня народження своєї альма-матер. Виявилося, що перед концертом артист провів екскурсію львівськими вулицями журналістам одного з центральних телеканалів, показавши свої улюблені місця і розповівши історію міста.

У ролику можна побачити, що Святослав разом з кореспондентом гуляють центральною туристичною частиною Львова, багато спілкуються, а потім навіть заходять в улюблене кафе артиста. Там він пригостив усіх знаменитим Галицьким сирником і ароматною кавою.

У підписі до відеоролика Вакарчук написав: "Завітав до мого Львова і до концерту встиг прогулятися. За пів години показав свої місця і розповів про їхню історію. Прийшли в улюблену кав'ярню, пригостив хлопців знаменитим Галицьким сирником. Розповів про перше побачення, яке відбулося в стінах університету, щоб далеко не бігти".

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