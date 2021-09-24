Відомий музикант Святослав Вакарчук став екскурсоводом і провів екскурсію по Львову
Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук днями дав безкоштовний концерт просто неба на честь дня народження своєї альма-матер. Виявилося, що перед концертом артист провів екскурсію львівськими вулицями журналістам одного з центральних телеканалів, показавши свої улюблені місця і розповівши історію міста.
У ролику можна побачити, що Святослав разом з кореспондентом гуляють центральною туристичною частиною Львова, багато спілкуються, а потім навіть заходять в улюблене кафе артиста. Там він пригостив усіх знаменитим Галицьким сирником і ароматною кавою.
Лоліта, що виїхала до Росії, розсекретила розмір своєї пенсії: "А у Алли Борисівни..."
Гвоздьова розповіла про саму "обласкану" пару на "Танцях з зірками": "У наших сезонах такого не було..."
Закінчення карантину в Україні: глава МОЗ назвав терміни і головну умову
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
Дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті: "Що на ній надіто?"
У підписі до відеоролика Вакарчук написав: "Завітав до мого Львова і до концерту встиг прогулятися. За пів години показав свої місця і розповів про їхню історію. Прийшли в улюблену кав'ярню, пригостив хлопців знаменитим Галицьким сирником. Розповів про перше побачення, яке відбулося в стінах університету, щоб далеко не бігти".
Нагадаємо, 46-річний Вакарчук перервав мовчання про народження первістка: "Українці мене в цьому розуміють".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук нагадав про важливу дату для "Океан Ельзи", шанувальників захлеснули емоції: "Мурашки по шкірі".
Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" зворушив несподіваною історією: "Стало по-весняному тепло...".