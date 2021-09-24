Известный музыкант Святослав Вакарчук стал экскурсоводом и провел экскурсию по Львову

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на днях дал бесплатный концерт под открытым небом в честь дня рождения своей альма-матер. Оказалось, что перед концертом артист провел экскурсию львовскими улицами журналистам одного из центральных телеканалов, показав свои любимые места и рассказав историю города.

В ролике можно увидеть, что Святослав вместе с корреспондентом гуляют центральной туристической частью Львова, много общаются, а потом даже заходят в любимое кафе артиста. Там он угостил всех знаменитым Галицким сырником и ароматным кофе.

В подписи к видеоролику Вакарчук написал: "Посетил мой Львов и до концерта успел прогуляться. За полчаса показал свои места и рассказал об их истории. Пришли в любимую кофейню, угостил ребят знаменитым Галицким сырником. Рассказал о первом свидании, которое состоялось в стенах университета, чтобы далеко не бежать".

Напомним, 46-летний Вакарчук прервал молчание о рождении первенца: "Украинцы меня в этом понимают".

Как сообщала Politeka, Вакарчук напомнил о важной дате для "Океан Эльзы", поклонников захлестнули эмоции: "Мурашки по коже".

Также Politeka писала, что Вакарчук из "Океан Эльзы" растрогал неожиданной историей: "Стало по-весеннему тепло…".