Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вразив видом у чорному біля пам'ятної стіни.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Святослав Вакарчук опублікував кілька фото, на яких підняв тему Бабиного Яру. Музикант і раніше нагадував українцям про необхідність вшанувати пам'ять жертв цієї трагічної сторінки історії. Артист ходив з лекціями по школах і публікував у себе в мережі відповідні матеріали.

Цього разу в Instagram Вакарчука з'явилося кілька фотографій, зроблених біля пам'ятника. Сам музикант був одягнений у все чорне. Він притулив руки до стіни і задумався. Судячи з фото, музикант взяв участь у заході, приуроченому 80-й річниці з дня трагедії.

"Бабин Яр - трагедія, якій 80 років, але холод від якої по шкірі до сьогодні. Вічна пам'ять безневинним жертвам. Ми повинні зробити все, щоб ніколи на Землі більше не повторилося подібне", - звернувся до шанувальників Вакарчук.

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