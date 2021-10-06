Известный музыкант, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук поразил видом в черном около памятной стены.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Святослав Вакарчук опубликовал несколько фото, на которых поднял тему Бабьего Яра. Музыкант и ранее напоминал украинцам про необходимость почтить память жертв этой трагической странички истории. Артист ходил с лекциями по школам и публиковал у себя в сети соответствующие материалы.
В этот раз в Инстаграм Вакарчука появилось несколько фотографий, сделанных возле памятника. Сам музыкант был одет во все черное. Он прислонил руки к стене и задумался. Судя по фото, музыкант принял участие в мероприятии, приуроченному 80-й годовщине со дня трагедии.
«Бабий Яр – трагедия, которой 80 лет, но холод от которой по коже до сегодня. Вечная память невинным жертвам. Мы должны сделать все, чтобы никогда на Земле больше не повторилось подобное», - обратился к поклонникам Вакарчук.
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