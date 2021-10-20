Известный украинский музыкант, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук очаровал поклонниц новым атмосферным снимком, сделанным в черно-белых тонах.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 46-летний Вакарчук, который совсем недавно впервые стал отцом, опубликовал новое фото. На снимке музыкант выглядел задумчивым, а на его лице виднелась щетина. Он смотрел в сторону, в то время как на лицо падали тени и свет.
«Хотел подписать фото чем-то философским в стиле «жизнь всегда черные и белые полосы...», но не стал... просто прикольное фото получилось :)», - отметил Вакарчук.
В комментариях поклонницы оставили своему кумиру массу приятных слов.
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«Ещё можно «сижу за решеткой в темнице сырой…», «Очень интересный кадр», «Какое хорошее художественное селфи-фото. Очень красивый узор теней», «В стиле Святослава, я не буду говорить... но все сказал», «Ох, эти фото! Все время разрываюсь между ними и своим мужем», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Вакарчук пришел на место школьного учителя: «Даже завидую вашим…».
Как сообщала Politeka, Вакарчук показал редкие фото из нового клипа: «Ого, это так круто».
Также Politeka писала, что Вакарчук во всем черном обратился к украинцам: «Мы должны…».