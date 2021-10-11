Відомий музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук анонсував презентацію кліпу на пісню, яку колектив записав з відомою українською групою Kalush.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Вакарчук опублікував кілька ексклюзивних кадрів з нового кліпу. На фото учасники двох груп стояли в темному приміщенні, а над ними виднілися дроти.

"Що б тобі не говорили - попереду перемога, що б тобі не кричали шакали слідом - у тебе своя дорога...не зупинятися, падати, далі йти!", - підписав Вакарчук фото, анонсувавши прем'єру нового кліпу, яка запланована на 12 жовтня.

У коментарях віддані шанувальники залишили своєму кумиру масу позитивних відгуків.

"Неймовірно, чекаю!", "Ого, це так круто, Чекаємо з нетерпінням", "Крута колаборація. Цікаво", "які круті кадри", "буде щось неймовірне", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що прем'єра кліпу відбудеться в Києві. Вакарчук також анонсував автограф-сесію для шанувальників.

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