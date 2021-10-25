Фронтмен группы "Океан Эльзы", певец и политик Святослав Вакарчук поделился с поклонниками своим осенним настроением, рассказав о новой песне.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм музыкант опубликовал свое традиционное обращение к поклонникам. Он распластался в осенних листьях и рассказал, что его вдохновило на написание песни.

«Дорогие друзья, на самом деле, просто хочу поделиться с вами впечатлениями, которые получил на выходных, потому что они до сих пор держат меня в таком позитивном настроении. Я побывал в «Мрії», а точнее – в середине самого большого самолета. Это наша украинская гордость, как вы знаете. И это реально, событие, которое меня вдохновило. Я даже начал писать песню по этому поводу. Хорошего всем настроения. Интересно, что вдохновляет вас сегодня, осенью», - обратился к поклонникам артист.

Отметим, что 46-летний Вакарчук на видео выглядел счастливым. Он наслаждался погодой и событиями, которые происходят в его жизни.

Напомним, что Вакарчук удивил видом на черно-белом фото: «Сижу за решеткой в темнице…».

Как сообщала Politeka, Вакарчук появился в роли пилота самолета-гиганта: "Мечта сбылась".

Также Politeka писала, что Вакарчук на борту самолета удивил своим образом: "Время никого не щадит".