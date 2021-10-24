Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив спробувати себе в якості пілота літака-гіганта, і відобразив такий цікавий момент.

Днями після виконання комерційних рейсів, в Україну повернувся літак-гігант Ан-225 "Мрія", передає Politeka.net. Відомо, що на його борту доставили 110 тонн комплектів для тестування на COVID-19 в кілька країн світу.

Вчора, 23 жовтня, в літаку побував лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Артист вирішив спробувати себе в якості пілота, присівши за пульт управління.

"На борту "Мрії"", - написав співак.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

Примітно що однією з коментуючих стала співачка Катя Павленко з гурту Go_A.

"Вчора було епічно! 🔥", - написала артистка.

У своїх сторіс зірка зняла "Мрію", а також оркестр і світлове шоу. Обидва артисти тримають інтригу.

"Фізика і лірика🔥 👏", "я в шоці, я теж хочу.😮 😮 😮 👏 👏 👏 ", "Ого, як круто🔥 🔥 😍 🙌", " Вище неба, або просто на небі? 😉 ", "Мрія збулася", " дійсно керуєте або просто позуєте для фото?", "Красиве фото", " Нам чекати виходу нової пісні і відео до неї? 🥰 ", "Символічно", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Вакарчук зняв футболку і обійнявся зі стрункою блондинкою прямо на сцені

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