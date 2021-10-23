Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав себе і літак, який є найбільшим у світі на даний момент.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним вітчизняним виконавцем, ставши легендою у складі"Океан Ельзи". Артист також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Вакарчук був у футболці і кофті. Зірка стояв у вантажному відсіку величезного літака. Як можна зрозуміти, це гордість української авіапромисловості - "мрія".

"У кожного з нас є"мрія". І не одна. А від "Мрія" у нас одна. І найбільша в світі", - написав Вакарчук під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це всередині літака Мрія?", "Постарів, дідок. Час нікого не щадить", "живі очі", "яка борідка класна", "Ось це фарт", "трошки потрібно омолодитися".

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