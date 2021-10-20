Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зачарував прихильниць новим атмосферним знімком, зробленим в чорно-білих тонах.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 46-річний Вакарчук, який зовсім недавно вперше став батьком, опублікував нове фото. На знімку музикант виглядав задумливим, а на його обличчі виднілася щетина. Він дивився в сторону, в той час як на обличчя падали тіні і світло.

"Хотів підписати фото чимось філософським в стилі "життя завжди чорні і білі смуги...", але не став... просто прикольне фото вийшло:)", - зазначив Вакарчук.

У коментарях шанувальниці залишили своєму кумиру масу приємних слів.

"Ще можна "сиджу за гратами в темниці сирій...", "дуже цікавий кадр", "Яке гарне художнє селфі-фото. Дуже гарний візерунок тіней", "В стилі Святослава, я не буду говорити... але все сказав", "Ох, ці фото! Весь час розриваюся між ними і своїм чоловіком", - пишуть користувачі Мережі.

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