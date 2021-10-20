Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зачарував прихильниць новим атмосферним знімком, зробленим в чорно-білих тонах.
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 46-річний Вакарчук, який зовсім недавно вперше став батьком, опублікував нове фото. На знімку музикант виглядав задумливим, а на його обличчі виднілася щетина. Він дивився в сторону, в той час як на обличчя падали тіні і світло.
"Хотів підписати фото чимось філософським в стилі "життя завжди чорні і білі смуги...", але не став... просто прикольне фото вийшло:)", - зазначив Вакарчук.
У коментарях шанувальниці залишили своєму кумиру масу приємних слів.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Іменинниця Нікітюк закотила "золоту" вечірку з російською попсою, Сердючкою і букетами від чоловіків: "18 мені вже"
Переможниця "Холостяка" Ульянова засвітилася з коляскою на прогулянці по Києву: несподівані кадри
Зірка "Дизель шоу" Писаренко розгнівав кадром з російською заміною Вєрці Сердючці: "Данилко геній, а це..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
"Ще можна "сиджу за гратами в темниці сирій...", "дуже цікавий кадр", "Яке гарне художнє селфі-фото. Дуже гарний візерунок тіней", "В стилі Святослава, я не буду говорити... але все сказав", "Ох, ці фото! Весь час розриваюся між ними і своїм чоловіком", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Вакарчук прийшов на місце шкільного вчителя: "Навіть заздрю вашим...".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук показав рідкісні фото з нового кліпу: "Ого, це так круто".
Також Politeka писала, що Вакарчук у всьому чорному звернувся до українців: "Ми повинні...".