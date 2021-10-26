"О Господи, к чему это?"

Стала известна новая тема предстоящего эфира "Танців з зірками" - большинство поклонников шоу негодуют - в комментариях буря.

На официальной страничке "Танців з зірками" в Инстаграм сделали объявление: следующий эфир будет посвящен 25-летию группы "Океан Эльзы", фронтменом котороя является Святослав Вакарачук, передает Politeka.net.

"Уже в это воскресенье вас ждет вечер суперхитов легендарной группы «Океан Эльзы»👏🏻 Эксклюзивно, только на телеканале @1plus1_ua, к 25-летию группы, на главном паркете страны прозвучат их лучшие хиты🎉 А какая твоя любимая песня @okeanelzy_official?", - говорится в сообщении.

Пользователи с жаром обсуждают событие. Так как день эфира совпадает с праздником Хэллоуин, то многих удивил такой выбор организаторов.

"а как же хеллоуин?😢"

"О Господи, к чему это? Есть тема Хэллоуина, как минимум! ОЭ далековато до классики, почему выбрали именно их? Да и не все любят их творчество по умолчанию, что очень раздражает и пропадает интерес!"

"По-моему ОЕ - наиболее значимая музыкальная группа для Украины, чьи песни (хотя бы самые известные) знают все. И, как мне кажется, очень хорошо, что целый эфир будет посвящен им))"

"Лучше бы к 10-летию Хардкисс сделали эфир )"

"И Melovin с Лизой под судьбоносную песню "Без бою"🔥"

"Ну вы странные, ей Богу, 31 октября HALLOWEEN, при чем здесь Океан Эльзы... Какой крутой эфир мог бы быть 😍"

"мне кажется, фанаты ОЭ и зрители Танцев это непересекающиеся аудитории с противоположными вкусами. Виа Гра бы лучше для такого шоу"

Напомним, возвращение Ольги Фреймут и Макса Ежова на "Танці з зірками" вызвало резкую реакцию: "Кошмар"

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