Известный хореограф и ведущий шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский, который прилетел из Америки ради проекта, показал свою жену.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Макс Чмерковский обнимает свою жену - Пету, с которой у них есть сын - Шай. Как известно, она прилетела на 8-ой эфир шоу "Танці з зірками" в Украину из Америки, ради того, чтобы увидеть своего мужа.

"Моя любовь Пета прилетела с другой стороны планеты, чтобы увидеть, как я занимаюсь своим делом на "Танцях з зірками".

Поздравляем всех с отличной 8-й неделей! Невероятное шоу, полное красивых выступлений, историй и искренних человеческих эмоций. Как всегда, спасибо за то, что позволили мне подыграть, и за большую заботу о моей семье и друзьях", - признался Макс Чмерковский.

Стоит отметить, что жена Макса Чмерковского - Пета, является известной танцовщицей и победительницей двух сезонов шоу "Танці з зірками" в Америке.

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