Экс-герой украинского "Холостяка" и нынешний судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский похвастался своей красоткой-женой, которая прилетела в Украину.

Украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский после съемок в шоу "Холостяк", так и не сумел построить отношение с победительницей, пишет Politeka.net.

Спустя несколько лет Чмерковский все же нашел свою любовь, и только через полгода после того, как у него родился сын, Макс женился на возлюбленной. Избранницей артиста стала настоящая красотка, 35-летняя профессиональная латиноамериканская танцовщица Пета Маргатройд.

Последняя прилетела к мужу в Украину из США. Об этом Чмерковский рассказал в Инстаграм.

"Украина вот и приезжает жена ⚫️⚪️

@petamurgatroyd

Неделя 7 @ tanci1plus1!!!", - написал Макс.

Стоит отметить, в одном из интервью хореограф рассказал, что некоторое время был не уверен в своих чувствах к нынешней жене, и внезапно сбежал от нее прямо в аэропорту.

По словам танцовщика, его испугало, что холостяцкой жизни приходит конец. Позже Чмерковский понял - он любит только свою жену. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы Пета его простила, и они снова были вместе.

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