Артист рассказал об этом на видео

Экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский рассказал о прогулке по Киеву

Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars», а также герой первого сезона украинского "Холостяка", рассказал, как провел время в Киеве, пишет Politeka.net.

Как оказалось, артист решил прогуляться по городу, а позже поделился впечатлениями.

Сначала Макс побывал на Крещатике, потом в Мариинском парке, а далее посетил Киево-Печерскую Лавру (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Tourist time!



Не «складываюсь» а «полагаюсь» 🤦🏻‍♂️ но надеюсь всем понятно 😂😂😂 ", - написал артист.

"Пришел, погулял, посмотрел. Вообще эта прогулка очень классная - маршрут... я такими кругами ходил... Лавра... я постеснялся даже там все снимать, хотел посмотреть почувствовать, но считаю, что должен вернуться, естественно, и с гидом - с человеком, который правильно все мне объяснит... Мне так интересно, я обожаю историю, хочу узнать историю нашего места", - рассказал хореограф.

А в конце артист заявил о дальнейших планах.

"Кстати, сейчас, может быть, сяду на троллейбус. Я, знаете, как давно на троллейбусе не был?", - рассказал Макс Чмерковский.

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