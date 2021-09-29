Новый член жюри "Танців з зірками" Макс Чмерковский рассказал, как травма едва не поставила крест на его карьере

Как сообщает Politeka.net, новый судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский в программе "ЖВЛ" рассказал о детской травме, которая могла перечеркнуть его хореографическое будущее. Артист, который вырос в Одессе, а потом эмигрировал с родителями в США, признался, что травму получил во время детских развлечений с санками.

По словам Макса, в тот день в далеком 1993 году, он вместе с другими ребятами катались на санках с горки. В какой-то момент парень влетел в металлический столб на скорости и сильно повредил ногу. "Перелом, операция, реабилитация. Врачи говорили, что я буду хромать всю жизнь", - вспоминает танцор, добавляя, что врачи пророчили ему жизнь с палочкой: "Говорили: "Хорошо, если с палочкой он будет ходить".

Однако, именно эта травма заставила Максима еще более упорно заниматься реабилитацией, а вскоре он возобновил танцевальные тренировки. К счастью, ему удалось почти полностью преодолеть последствия детской травмы и стать великим хореографом. Однако, след от этого события все же имеет место. "Я до сих пор занимаюсь своим телом: из-за травмы имею дисбаланс, одно бедро у меня работает по-другому. Зрителям этого не видно, но для меня это постоянная работа над собой", - поделился Чмерковский.

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