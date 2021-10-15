Новый судья «Танців з зірками», танцор Макс Чмерковский честно высказался о том, какие пары, по его мнению, достойны пройти в финал проекта.
Как пишет Politeka.net, о своих фаворитах Чмерковский рассказал в интервью Славе Демину на шоу «Слава+».
Так, Чмерковский заявил, что как судья он не может открыто назвать своего фаворита, тем не менее, такой участник на шоу есть.
«Есть фаворит», - честно сказал Макс.
По словам танцора, он уже сейчас понимает, кто из пар имеет шанс попасть в тройку финалистов «Танцев».
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В то же время Макс отметил, что иногда события на проекте могут приобретать неожиданный оборот.
«Люленов, которого убрали первым, я думал, что он себя подавал классно для этого шоу, он был абсолютно открытый. Он не был танцор и он очень старался», - рассказал Чмерковский.
Он подчеркнул, что считает это очень важным, поэтому его удивил столь ранний вылет Люленова из проекта.
Что касается потенциальных финалистов шоу, Чмерковский отметил Дмитрия Кадная и Артура Логая.
«Вот Каднай, мне кажется, он один из тех, кто должен быть в финале. У него просто база сумасшедшая…у него харизмы столько, он как-то собой заполняет танец», - подчеркнул танцор.
«Логай – мне кажется он тоже один из фаворитов выиграть…Ему дано», - добавил Чмерковский.
В то же время, на вопрос ведущего о Melovin-е Чмерковский ответил с большей осторожностью.
«Melovin должен станцевать сначала. Пока что для меня он просто плавно передвигается по паркету и, в принципе, делает одно и то же. Я думаю, что у него очень серьезные вещи какие-то личные», - отметил судья.
Напомним, Чмерковский потерял своих любимчиков на "Танцюють всі" и поделился болью.
Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал о тяжелом периоде в отношениях с женой.
Также Politeka писала, что судью "Танців з зірками" Чмерковского избили в киевском клубе.