Известный американский хореограф с украинскими корнями Макс Чмерковский, который стал одним из членов жюри в новом сезоне "Танців з зірками", высказался по поводу ухода с проекта певицы Лиды Ли.

В последнем эфире шоу стало известно, что украинская певица Лида Ли вместе с партнером Алексеем Базелой покидает проект. Так, в шестом выпуске "Танців з зірками", который был посвящен кумирам, пара станцевала пасодобль под песню Тины Кароль "Выше облаков".

Однако выступление стало для пары последним – по результатам голосования, шестой эфир заканчивается для них, и они уходят из проекта. Многие были возмущены ее вылетом из шоу, поэтому свое негодование выразили и одному из судей – Максу Чмерковскому.

Мужчина также высказался в Сторис:

«Вы уже знаете новости по поводу ухода с проекта Лиды Ли. Мне бы хотелось прокомментировать эфир и сказать огромное спасибо всей команде за абсолютно сказочный эпизод. Но, почему-то мне хочется высказать свою боль из-за того, что вышла с проекта Лида с партнером Алексеем. Они этого не заслужили, это была одна из моих любимых пар! И я просто не был к этому готов, я их больше не увижу».

Сама певица отреагировала на слова хореографа так: «Нет слов, чтобы описать огромную бурю эмоций и чувств. Огромная благодарность за причастность, тепло, опыт и поддержку. Ваши слова – ценность!».

Ранее в своем Instagram креативный продюсер проекта "Танці з зірками" Владимир Завадюк записал видео-сторис, в котором рассказал, как Лида Ли и Алексей Базэла переживают свой вылет.

"Я ухожу из павильона, а они лежат на паркете. Очень грустно, что они уходят, но таковы правила шоу. Друзья, голосуйте за свои любимые пары", - рассказал Завадюк.

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