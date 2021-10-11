Син покійного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, прилетів з США в Україну, щоб вшанувати пам'ять батька незвичайним способом.
Так, Грег з племінницею, онукою Чапкіса Вітторією, відкривали шостий ефір танцювального шоу 10 жовтня. Син Григорія Миколайовича опублікував зворушливі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, показавши як спогади з минулого (коли він рік тому був запрошеним суддею на "Танцях" і сидів поруч з батьком), так і нинішні події, передає Politeka.net.
За словами Грега, він повернувся, щоб продовжити раніше закладену з батьком традицію. Також він зізнався, що дуже сумує, але знає, що тато "поруч на кожному етапі його шляху".
"Я не збираюся підвести тебе. Я тут, щоб заявити про себе!", - написав Грег в "сторіз".
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Крім того, син Чапкіса поставив танець для однієї з пар - акторові Костянтину Войтенко і його партнерці Роксолані Маланчук. Танець був присвячений Григорію Миколайовичу.
Грег схвально відгукнувся про учасників "Танців", з якими йому довелося попрацювати. Він назвав Войтенка з Маланчук суперталановитого парою, якій вдалося поставити номер за пару днів.
"Він просто підірвав мою голову", - так висловився Грег про Костянтина.
Зазначимо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня цього року, йому було 91. Хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві.
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