Син покійного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, прилетів з США в Україну, щоб вшанувати пам'ять батька незвичайним способом.

Так, Грег з племінницею, онукою Чапкіса Вітторією, відкривали шостий ефір танцювального шоу 10 жовтня. Син Григорія Миколайовича опублікував зворушливі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, показавши як спогади з минулого (коли він рік тому був запрошеним суддею на "Танцях" і сидів поруч з батьком), так і нинішні події, передає Politeka.net.

За словами Грега, він повернувся, щоб продовжити раніше закладену з батьком традицію. Також він зізнався, що дуже сумує, але знає, що тато "поруч на кожному етапі його шляху".

"Я не збираюся підвести тебе. Я тут, щоб заявити про себе!", - написав Грег в "сторіз".

Крім того, син Чапкіса поставив танець для однієї з пар - акторові Костянтину Войтенко і його партнерці Роксолані Маланчук. Танець був присвячений Григорію Миколайовичу.

Грег схвально відгукнувся про учасників "Танців", з якими йому довелося попрацювати. Він назвав Войтенка з Маланчук суперталановитого парою, якій вдалося поставити номер за пару днів.

"Він просто підірвав мою голову", - так висловився Грег про Костянтина.

Зазначимо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня цього року, йому було 91. Хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві.

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