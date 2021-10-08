Известная хореограф Алена Шоптенко показала сына легендарного танцора Григория Чапкиса - Грэга, и стало известно, зачем он приехал в Украину из США.

Как передает Politeka.net, несколько месяцев назад стало известно о смерти легендарного хореографа и танцора Григория Чапкиса, который также был судьей популярного шоу "Танці з зірками". В новом сезоне его место занял Макс Чмерковский. На 4-ом эфире показали номер в память о Григории Чапкисе.

Так, на этот раз стало известно, что на шестом эфире популярного шоу "Танці з зірками" появится сын Григория Чапкиса - Грэг. Он является известным танцором и сейчас проживает в США.

Хореограф проекта Алена Шоптенко показала кадры с тренировки, где Грэг преподает танцы участникам - Константину Войтенко и его напарнице Роксолане Маланчук.

Шестой эфир шоу будет посвящен кумирам звезд, а Грэг Чапкис откроет этот эфир.

Ранее сообщалось, сын Григория Чапкиса обнародовал откровенные снимки своей американской жены: "Ничуть не стареет"

Также, горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"

Politeka рассказывала, Яма с зеленой лысиной, Кароль-Мальвина и живой Чапкис: "Танці з зірками" показали самые яркие кадры за 15 лет



