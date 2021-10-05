Звезды откликнулись на горе, которое случилось в семье певицы Алины Гросу

Как пишет Politeka.net, о своей потери звезда сообщила на странице в Инстаграм. Ушла из жизни бабушка Алины Гросу, которая растила ее с девяти дней.

На сообщение откликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники певицы. В частности отреагировал сын Григория Чапкиса, хореограф Грэг Чапкис.

«Сочувствую», - написала телеведущая Соломия Витвицкая.

«Царствие небесное... сил тебе дорогая…», - откликнулся актер Игорь Скрипко, сыгравший главную роль в фильме «Останній москаль».

Горе в семье певицы зацепило и ее фанатов.

«Она всегда будет рядом с тобой. В твоём сердце», «Она всегда будет рядом с тобой. В твоём серце», «Алиночка, очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается когда слышу такие истории, сама через это прошла», «Соболезнования родным и близким», «Светлая память 🙏 Очень жаль», - пишут в комментариях.

Напомним, в феврале 2021 года Алина Гросу потеряла свою бабушку Надежду.

Напомним, Алину Гросу вся в черном удивила, засветившись в сугубо мужской компании.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу попала впросак из-за странного наряда на свадьбе.

Также Politeka писала, что певица Алина Гросу вместе с возлюбленным птрясла кадрами со свадьбы.