Звезды откликнулись на горе, которое случилось в семье певицы Алины Гросу
Как пишет Politeka.net, о своей потери звезда сообщила на странице в Инстаграм. Ушла из жизни бабушка Алины Гросу, которая растила ее с девяти дней.
На сообщение откликнулись, как представители шоу-бизнеса, так и поклонники певицы. В частности отреагировал сын Григория Чапкиса, хореограф Грэг Чапкис.
«Сочувствую», - написала телеведущая Соломия Витвицкая.
«Царствие небесное... сил тебе дорогая…», - откликнулся актер Игорь Скрипко, сыгравший главную роль в фильме «Останній москаль».
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Горе в семье певицы зацепило и ее фанатов.
«Она всегда будет рядом с тобой. В твоём сердце», «Она всегда будет рядом с тобой. В твоём серце», «Алиночка, очень сочувствую, аж у самой сердце кровью обливается когда слышу такие истории, сама через это прошла», «Соболезнования родным и близким», «Светлая память 🙏 Очень жаль», - пишут в комментариях.
Напомним, в феврале 2021 года Алина Гросу потеряла свою бабушку Надежду.
Напомним, Алину Гросу вся в черном удивила, засветившись в сугубо мужской компании.
Как сообщала Politeka, Алина Гросу попала впросак из-за странного наряда на свадьбе.
Также Politeka писала, что певица Алина Гросу вместе с возлюбленным птрясла кадрами со свадьбы.