Певица Алина Гросу устроила в Сети переполох снимками с чужой свадьбы

26-летняя звезда на днях выдала замуж подругу. Алина была свидетельницей, а ее бойфренд актер Роман Полянский - свидетелем. Для торжества певица выбрала лиловый наряд с белым пухом и стразами.

У себя в Инстаграм Гросу похвасталась, что самостоятельно придумала дизайн праздничного платья, передает Politeka.net.

"Дизайн платья придумала я💜 Ткань предоставила наша прекрасная невеста всем одинаковую, сказочный пух и сеточку в камнях предоставили волшебные @lace_ukraine_ , а пошила же это пушистое чудо @natalinnka 💜", - поделилась Алина.

Тем не менее, пользователи в большинстве своем не разделили восторга Гросу. Многие назвали наряд певицы неудачным и сравнили ее с артистками преклонного возраста Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной и Эдитой Пьехой.

"Как можно быть совсем не бедной девушкой, и одеть на себя такой колхоз?"; "Жуткое платьице..."; "Пара отличная... платье ужасное 😢"; "Какая-то Пугачева))😁 - Лариса Долина"; "Господи, неужели никто ей не подсказал, какое безвкусное платье, молодая девочка и такое напялить🤯😵"; "А кто-то ей уже говорил, что в 25 не стоит изо всех сил пытаться выглядеть на 55?"; "Жесть, на Гурченко похожая"; "Эдита Пьеха😂".

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