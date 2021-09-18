Известная певица и актриса Алина Гросу разместила в сети кадры с церемонии бракосочетания

18 сентября Алина Гросу пришла на свадьбу к своим друзьям в качестве подружки невесты. Свадебные снимки знаменитость разместила в своем Инстграм-аккаунте, пишет Politeka.net

Певица нарядилась в светло-сиреневое шелковистое платье с глубоким вырезом на груди.

Артистка отдала предпочтение легкому макияжу и распустила вьющиеся волосы.

По всей видимости, Алина Гросу была самой старшей подружкой невесты, такая как она стояла возле девушки в подвенечном платье. Также в кадре был замечен возлюбленный певицы Роман Полянский.

«Я сегодня подружка невесты 💖🤗

Улюбимых @malinka007 @levchenko_aleksandr ❤️❤️❤️ Будьте счастливы, наши ангелочки 👼 пусть семейная жизнь подарит вам исключительно позитивные моменты в жизни, царит любовь, мир, радость, вдохновение, успех и поскорее звучит детский смех и пусть если вместе - то уже навсегда 🙏🏻», - пожелала певица.

Поклонники восхитились свадебными фотографиями.

"Какие все красивые🔥🔥🔥❤️Невеста шикарная вообще😍",

"Алиночка красавица", - пишут в сети.

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