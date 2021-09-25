Известная украинская певица Алина Гросу показала музыкантов, с которыми выступает на концертах
Как пишет Politeka.net, 26-летняя украинская певица из Черновцов Алина Гросу часто публикует интересные фотографии и видео, а также рассказывает о своей личной жизни. Как известно, сейчас Гросу встречается с российским актером театра и кино Романом Полянским.
На этот раз звезда показала поклонникам команду музыкантов, с которыми работает и ездит на концерты.
"Моя бомбическая команда ❤️🔥 это лучшие музыканты нашей страны да и ближайшего зарубежья точно ❤️❤️❤️ не только клавиши, барабаны, басуха и электро-гитара, но и скрипка, труба, тромбон 💣💣💣 скрипач у нас еще и саксофонист :) а на последней фотке, наш фотограф - он еще и кларнетист 🤪 они мой маленький оркестр и я горжусь ими ❤️ а звукач, тут вообще слов нет, кто еще так же круто сможет вызвучить)))", - написала Гросу.
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Сейчас певица готовится к гастрольному туру по украине, в комментариях поклонники написали, что с нетерпением его ждут.
"Билеты уже куплены! Ждем с нетерпением вас в Харькове 😍 ", "как приятно видеть Вас, Алина в Украине! ❤👍🔥 ", "У вас реально красивая музыка! 👏👏👏 ", "Вот бы один хит в рок-музыке увидеть! 🔥 ", "Я только хотела спросить, куда Полянского дели 😂👏 ", "Вауу 😍, спасибо большое 🙏🏻❤️❤️ ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Алина Гросу в ярко-красном платье подчеркнула свои достоинства: "Шикарная девочка".
Напомним, что Алина Гросу попала в беду за странный наряд на свадьбе: "Какая-то Пугачева или Долина".
A еще Politeka сообщала, что новый возлюбленный Алины Гросу ушел из семьи и променял Россию на Украину: "так бывает".