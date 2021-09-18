Відома співачка і актриса Аліна Гросу розмістила в мережі кадри з церемонії одруження

18 вересня Аліна Гросу прийшла на весілля до своїх друзів в якості подружки нареченої. Весільні знімки знаменитість розмістила в своєму Інстграм-акаунті, пише Politeka.net

Співачка вбралася в світло-бузкове шовковисте плаття з глибоким вирізом на грудях.

Артистка віддала перевагу легкому макіяжу і розпустила кучеряве волосся.

По всій видимості, Аліна Гросу була найстаршою подружкою нареченої, така як вона стояла біля дівчини в вінчальній сукні. Також в кадрі був помічений коханий співачки Роман Полянський.

"Я сьогодні подружка нареченої ♪

Вподобаних @malinka007 @levchenko_aleksandr ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Будьте щасливі, наші янголята 👼 нехай сімейне життя подарує Вам виключно позитивні моменти в житті, панує любов, мир, радість, натхнення, успіх і скоріше звучить дитячий сміх і нехай якщо разом - то вже назавжди🙏 🏻», - побажала співачка.

Шанувальники захопилися весільними фотографіями.

"Які всі красиві🔥 🔥 🔥❤️наречена шикарна взагалі😍",

"Аліночка красуня", - пишуть в мережі.

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