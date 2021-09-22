Співачка Аліна Гросу влаштувала в Мережі переполох знімками з чужого весілля

26-річна зірка днями видала заміж подругу. Аліна зі своїм бойфрендом актором Романом Полянським були свідками. Для торжества співачка вибрала ліловий наряд з білим пухом і стразами.

У себе в Instagram Гросу похвалилася, що самостійно придумала дизайн святкової сукні, передає Politeka.net.

"Дизайн сукні придумала я💜 Тканину надала наша прекрасна наречена всім однакову, казковий пух і сіточку в каменях надали чарівні @lace_ukraine_, а пошила ж це пухнасте диво @natalinnka 💜", - поділилася Аліна.

Тим не менш, користувачі в більшості своїй не розділили захоплення Гросу. Багато хто назвав вбрання співачки невдалим і порівняли її з артистками похилого віку Аллою Пугачовою, Ларисою Доліною і Едітою П'єхою.

"Як можна бути зовсім не бідною дівчиною, і одягнути на себе такий "колхоз"?"; "Моторошне платтячко..."; "Пара відмінна... сукня жахлива 😢"; "якась Пугачова))😁 - Лариса Долина"; "Господи, невже ніхто їй не підказав, яке несмачне плаття, молода дівчинка і таке нап'ялити🤯 😵"; "А хтось їй вже говорив, що в 25 не варто щосили намагатися виглядати на 55?"; "Жесть, на Гурченко схожа"; "Едіта П'єха😂".

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