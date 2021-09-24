Відома співачка Аліна Гросу показала себе у витонченій червоній сукні та вразила красою українців

Аліна Гросу є відомою українською виконавицею. Вона почала свою кар'єру співачки ще в ранньому віці, коли на неї звернула увагу її хрещена Ірина Білик. Як передає Politeka.net, зараз артистка веде сольну кар'єру і знімається в серіалах.

Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Гросу показала дивовижний образ. На співачці плаття яскраво-червоного кольору по коліно, в якому відмінно видно прекрасну фігуру дівчини. Також, свій образ вона підкреслила макіяжем з червоною помадою.

Фанати залишили артистці безліч компліментів під фото: "Красуня", "Шикарна дівчинка і мудра леді", "Яка красива, лялечка", "Я не вірю", "Мальвіночка", "Дівчина в червоному", "Шикарна, без слів...", "Плаття занадто яскраве", "Вам дуже йде це плаття, дуже красива"

Раніше повідомлялося, Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі: "Якась Пугачова або Долина"

Також, Аліна Гросу разом з коханим захопила кадрами з весілля: "Будьте щасливі, наші янголята"

Politeka розповідала, Аліна Гросу, яка пережила хворобливе розлучення, розкрила дату весілля у вересні: "Я туди піду..."