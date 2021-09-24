Известная певица Алина Гросу показала себя в изящном красном платье и поразила красотой украинцев

Алина Гросу является известной украинской исполнительницей. Она начала свою карьеру певицы еще в раннем возрасте, когда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык. Как передает Politeka.net, сейчас артистка ведет сольную карьеру и снимается в сериалах.

На этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алина Гросу показала изумительный образ. На певице платье ярко-красного цвета по колено, в котором отлично видно прекрасную фигуру девушки. Также, свой образ она подчеркнула макияжем с красной помадой.

Фанаты оставили артистке множество комплиментов под фото: "Красотка", "Шикарная малышка и мудрая леди", "Какая красивая, куколка", "Я не верю", "Мальвиночка", "Девушка в красном", "Шикарная, без слов...", "Платье слишком яркое", "Вам очень идет это платье, очень красивая"

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