Популярное и рейтинговое шоу "Танці з зірками" празднует свое 15-летие – в сети показали самые яркие моменты и образы с главного паркета страны

Как сообщает Politeka.net, любимому шоу украинцев "Танці з зірками" в этом году исполнилось 15 лет. На странице проекта в Instagram опубликовали яркое видео, в котором собраны все самые необычные и памятные моменты танцевального шоу.

Так, на кадрах можно увидеть еще молоденьких ведущих шоу – Тину Кароль в образе Мальвины с голубыми волосами и Юрия Горбунова, который 15 лет подряд ведет проект. Также в видео есть покойный ныне великий хореограф Григорий Чапкис, который умер в этом году. Кроме того, в ролике показали один из самых ярких танцев тогда участника, а теперь судьи шоу Влада Ямы в образе из фильма "Маска", когда он танцевал с зеленой лысиной и лицом.

"Ровно 15 лет назад в Украине стартовало шоу "Танцы со звездами". Впервые в 2006 году состоялась премьера грандиозного танцевального шоу! А ты помнишь первые эфиры? Делись воспоминаниями в комментариях", - говорится в подписи к видео.

Украинцы тут же начали комментировать видео, делясь своими впечатлениями: "Было круто, когда последний эфир был гала-концертом и можно было снова увидеть все пары", "Шоу изжило себя уже давно", "Помню. Голосовала в самом первом сезоне за Надежду Мейхер", "Была маленькой и смотрела все выпуски с родителями", "В том далеком 2006 это было яркое шоу. Сейчас шоу интриг, кто с кем и какие у кого семейные трагедии", "Помню в детстве болела за пару Зеленского", "Мое мнение – эту передачу нужно было вовремя закрыть. Последние сезоны высосаны из пальца, с повторением одного и того же по десятому кругу".

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