Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева резко ответила на критику участников "Танців з зірками" Melovina и его партнерши Елизаветы Русиной.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева после каждого выпуска шоу "Танці з зірками" оценивает выступления участников. Melovin и его партнерша Елизавета Русина не стали молчать, и резко "проехались" по ней в ответ на критику.

"Слава Богу, мы слушаем авторитетов, мнение которых нам действительно важно. Мы с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима…

Один раз выиграть "Танці з зірками" и считать, что ты танцуешь лучше других не совсем правильно" - резко ответила партнерша Melovina Елизавета Русина.

"Жду пока выиграешь ты, а пока учись танцевать, дорогая моя", — прокомментировала высказывание участников Илона Гвоздева и отметила на видео Лизу Русину.

Между ними разразился скандал, и участница "Танців з зірками" продолжила отвечать Илоне Гвоздевой: "Илона, займитесь собой и отстаньте от меня. Хватит хайпить на нашей паре, супер звезда из прошлого. То что вы делаете - полный кринж (можете загуглить слово?)".

Илона Гвоздева не осталась в стороне и резко осадила участницу "Танців з зірками".

"Дорогая Лиза, в силу твоей неопытности и юности, я тебя прощаю и даже не злюсь. Кто я такая? Да, я победительница одного из сезонов. А вот кто ты - посмотрим в конце этого проекта", — ответила хореограф.

Также она привела статистику просмотров прошлого эфира, где показала, что её выступление обогнало по просмотрам танец Лизы Русиной и Melovina.

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