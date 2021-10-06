Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева резко ответила на критику участников "Танців з зірками" Melovina и его партнерши Елизаветы Русиной.
Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева после каждого выпуска шоу "Танці з зірками" оценивает выступления участников. Melovin и его партнерша Елизавета Русина не стали молчать, и резко "проехались" по ней в ответ на критику.
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Один раз выиграть "Танці з зірками" и считать, что ты танцуешь лучше других не совсем правильно" - резко ответила партнерша Melovina Елизавета Русина.
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"Жду пока выиграешь ты, а пока учись танцевать, дорогая моя", — прокомментировала высказывание участников Илона Гвоздева и отметила на видео Лизу Русину.
Между ними разразился скандал, и участница "Танців з зірками" продолжила отвечать Илоне Гвоздевой: "Илона, займитесь собой и отстаньте от меня. Хватит хайпить на нашей паре, супер звезда из прошлого. То что вы делаете - полный кринж (можете загуглить слово?)".
Илона Гвоздева не осталась в стороне и резко осадила участницу "Танців з зірками".
"Дорогая Лиза, в силу твоей неопытности и юности, я тебя прощаю и даже не злюсь. Кто я такая? Да, я победительница одного из сезонов. А вот кто ты - посмотрим в конце этого проекта", — ответила хореограф.
Также она привела статистику просмотров прошлого эфира, где показала, что её выступление обогнало по просмотрам танец Лизы Русиной и Melovina.
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