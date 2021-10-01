Украинская хореограф Илона Гвоздева снова задела тему нового сезона "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей. Звезда участвовала неоднократно в "Танцях з зірками", где смогла победить. Не забывает хореограф и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

Гвоздева уже несколько раз высказывалась о "Танцях", критикуя пары. Теперь Илона решила рассказать об общей проблеме.

"Проблема многих пар на "Танці з зірками" в том, что большинство танцоров всего лишь исполнители, а не постановщики своих номеров. Они также как и звезда выполняют поставленную задачу, от этого мы наблюдаем бессюжетные номера, не верно выстроенную композицию, несовпадение образов и всегда в парах видно, где приложилась рука опытного режиссера-постановщика, а кого оставила наедине и что смогли то и придумали. Также при генеральных прогонах обычно главный хореограф должен отслеживать все номера и не допускать одинаковых вариаций или поддержек, или ракурсов. Здесь мы видим обратное. Возможно им не хватает времени это отслеживать или опыта. Вторая проблема в том, что танцоры неплохо танцуют, но иногда забывают про звезду и просто танцуют ради себя, ради зрителей, в данном проекте это недопустимо и сразу просаживает номер. Ну и третья проблема, не все ребята имеют большой педагогический опыт и опыт работы на тв. Соответственно мы можем наблюдать разную динамику роста звезд шоу. И сегодня для меня есть минимум 3 потенциальные звезды, которых к сожалению не могут раскрыть именно партнеры", - написала Илона.

Напомним, Гвоздева раскритиковала наряды популярных участников "Танців з зірками"

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" пустилась в пляс на кухне, наслаждаясь выходным

Также Politeka писала, что Гвоздева рассказала о самой "обласканной" паре на "Танцях з зірками"



