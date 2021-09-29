Хореограф Илона Гвоздева снова высказала свое мнение о танцах в последнем эфире на шоу "Танці з зірками"

Илона начала активно показывать в сети разные кадры из жизни. Сейчас звезда занята не только воспитание детей, она также успевает заниматься любимой работой и курировать новый проект. Причем не забывает танцовщица о танцевальном шоу, в котором ранее участвовала.

В этот раз звезда высказалась об образе Евгении Власовой в новом эфире:

«Оценка 7 из 10. Номер был достаточно неплохой, как для Евгении Власовой. Но опять в номере балет, опять те же приемы, думаю это реально недоработки или полная флегматичность партнера к образам пары, к сюжету номера, да и в целом к их паре. Складывается впечатление, что Максу абсолютно все равно. Макс, прости, но так выглядит это все.

Слишком простой костюм, как для звезды. Хотя Евгения старалась изо всех сил, в ней столько огня и жизни, не понимаю, почему все время в их номерах куча ненужного антуража», - высказалась о танцах Илона.

По мнению Илоны, в целом у нее общие впечатления честно сказать смешанное. С одной стороны - фееричное крутое начало, с другой стороны- слишком много в течении эфира балета Freedom причём во всех его проявлениях.

«По танцам мне действительно хватило Латины, все ребята были яркие, эмоциональные, динамичные, в этом эфире меньше внимания уделялось видеопроекциям, больше акцент был на самих участниках, на мой взгляд, безусловно, все стали на голову выше от предыдущего эфира, но по съёмке и сюжетам во многих номерах есть вопросы», - высказалась хореограф.

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