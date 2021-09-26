Украинский хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, как развлекается в свой выходной

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей и победительницей на "Танців з зірками", где у нее партнером был Игорь Ласточкин. Звезду также признавали одной из лучших танцовщиц Украины на шоу "Танцюють всі 2". Сейчас Илона активно ведет странички в социальных сетях, где делится всем интересным.

На новом видео, которое Илона оставила в ТикТок, хореограф танцевала на кухне. Гвоздева была в фартуке и домашних тапочках, а в руках держала лопатку. Гвоздева хлопала в ладоши, делясь своим зажигающим настроением.

"Выходной", - написала Илона и оставила несколько тегов.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Тапки из АТБ? У меня тоже", "Что готовим? У меня вареники со сливами сегодня для любимых", "Лучшая".

Напомним, Гвоздева рассказала о самой "обласканной" паре на "Танцях з зірками"

А еще Politeka писала, что Melovin с партнершей по "Танцям з зірками" взбесили Илону Гвоздеву

Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала сына, после того, как с ним случилась беда



