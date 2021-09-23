Хореограф Илона Гвоздева рассказала о паре, которой больше всего уделяют внимание организаторы "Танців з зірками"
Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является популярной украинской танцовщицей и победительницей "Танців з зірками". Красотка решила в своем Инстаграм рассказать о самой обласканной паре на проекте.
"Самые шикарные костюмы проекта и образы почему-то именно у этой пары и уже не первый эфир. Проекция, технические возможности, подача, постановка, реклама, дневники - чувствуется особенное внимание к этой звезде", - пожаловалась Илона.
Красотка также решила оценить, как танцуют Kanday и Алина Ли, о которых говорит. Девушка отметила, что не увидела уверенности в действиях.
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"Стойка и состояние пасадобля присутствало. Силы в ногах, уверенности в движениях, амплитуды и ведения партнера я не увидела. Даже плащ не скрыл его неуверенность и дисбаланс", - написала Гвоздева, отметив, что хочет обьективности и для других участников, а не только для этой.
После этого девушка снова вернулась к тому, что пара получает преференции. Илона также рассказала, что в прошлых сезонах подобных вещей не наблюдалось, как сейчас. Поэтому все пары были в равных условиях и была честная борьба между участниками "Танців".
"В наших сезонах такого не было и все были в равных условиях и это была честная борьба", - подытожила победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева.
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