Популярный украинский певец Melovin (Константин Бочаров) отреагировал на критику от Илоны Гвоздевой в "Танцях з зірками".

В последнем эфире Илона Гвоздева сказала партнерше певца, что она недостаточно профессиональная в танцах. По словам хореографа, на сегодняшний день самым слабым звеном пары является недостаточно универсальная партнерша.

«К сожалению. И это видно невооруженным глазом», – сказала Илона Гвоздева о Лизе Русиной. Певец во время индивидуального интервью за кулисами также молчать не стал и ответил на высказывание.

«Кто это такая, скажите? Ну кто? Мы таких не знаем, и газет не читаем» - отшутился молодой человек по поводу слов критики его выступления.

«Слава Богу, мы слушаем авторитетов, мнение которых нам важно. Мы с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима… Ну один раз выиграть «Танцы» и считать, что ты танцуешь лучше других не совсем правильно» - также высказалась Елизавета, партнер певца.

Отметим, Melovin, который этим летом на сцене музыкального фестиваля сделал громкий камин-аут, признавшись, что ему нравятся и парни и девушки, сильно поменялся с начала своей активной творческой деятельности.

Недавно на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали два снимка Кости, на которых показали, как изменилась его внешность за шесть лет.

Напомним, Melovin с партнершей по "Танцях з зірками" взбесили Илону Гвоздеву: "Жалкое подобие"

Как сообщала Politeka, Melovin из "Танців з зірками" появился в компании светловолосой красотки: "У меня дар речи пропал".

Также Politeka писала, что Кухар решила подколоть Melovinа побольнее, ответ певца не заставил себя ждать: "Не урыл, а закопал".