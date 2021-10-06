Популярный украинский певец Melovin (Константин Бочаров) отреагировал на критику от Илоны Гвоздевой в "Танцях з зірками".
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«К сожалению. И это видно невооруженным глазом», – сказала Илона Гвоздева о Лизе Русиной. Певец во время индивидуального интервью за кулисами также молчать не стал и ответил на высказывание.
«Кто это такая, скажите? Ну кто? Мы таких не знаем, и газет не читаем» - отшутился молодой человек по поводу слов критики его выступления.
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«Слава Богу, мы слушаем авторитетов, мнение которых нам важно. Мы с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима… Ну один раз выиграть «Танцы» и считать, что ты танцуешь лучше других не совсем правильно» - также высказалась Елизавета, партнер певца.
Отметим, Melovin, который этим летом на сцене музыкального фестиваля сделал громкий камин-аут, признавшись, что ему нравятся и парни и девушки, сильно поменялся с начала своей активной творческой деятельности.
Недавно на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали два снимка Кости, на которых показали, как изменилась его внешность за шесть лет.
Напомним, Melovin с партнершей по "Танцях з зірками" взбесили Илону Гвоздеву: "Жалкое подобие"
Как сообщала Politeka, Melovin из "Танців з зірками" появился в компании светловолосой красотки: "У меня дар речи пропал".
Также Politeka писала, что Кухар решила подколоть Melovinа побольнее, ответ певца не заставил себя ждать: "Не урыл, а закопал".