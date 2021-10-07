Балерина много работает и дает много спектаклей

Бессменная судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась кадрами из Ужгорода, куда приехала по работе.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко и неизменный судья шоу "Танці з зірками" очень много работает. Она вместе с мужем, артистом балета, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, сейчас находятся в Ужгороде, где вечером должны ставить спектакль "Кармен".

В своем Instagram Екатерина поделилась красивой фотографией. Перед камерами балерина появилась в белых брюках и голубой куртке с цветочным принтом.

"Как же у вас хорошо. Путешествуй по Украине", - написала Кухар.

Также Екатерина поделилась видео в стиле "бумеранг" с Александром Стояновым. Пара сидела на лавочке у маленького водопада, Катерина пила любимый напиток.

"Немного отдохнем и пойдем готовиться к нашей встрече! Кто сегодня на "Кармен" в Ужгороде?", - спросила Катя и прикрепила опрос.

Также балерина опубликовала серию собственных кадров и фотографий с мужем. На фото Стоянов позирует возле большого меча.

"Ужгород, сегодня мы у вас, и нам очень нравится ... 🇺🇦", - написала Кухар.

Ранее Politeka писала, что Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что...".

Напомним, что Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты...".

A еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Кухар в пачке в прозрачными вставками покорила Лесю Никитюк: фото.