Відома балерина Катерина Кухар поставила крапку в конфлікті з Ілоною Гвоздьовою, який виник на "Танцях з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина Катерина Кухар вирішила поставити крапку в конфлікті, який виник у неї з Ілоною Гвоздьовою.

На минулому ефірі "Танців з зірками" Ілона була запрошеною четвертою суддею. В ході ефіру танцівниця звернулася до постійної судді Катерини Кухар з проханням не використовувати балетну термінологію при оцінці бального танцю однієї з пар учасників. На це балерина відповіла досить різко: "Там, де ти вчилася, я викладаю".

Тепер же, коли новину про конфлікт між двох суддів "Танців з зірками" розтиражували, Катерина вирішила поставити крапку. У своїх сторіс вона виклала фото Гвоздьової і написала один із заголовків і свою відповідь на це:

"Ілона Гвоздьова розповіла про новий досвід суддівства в "Танцях з зірками" і конфлікт з Катериною Кухар. А я навіть і не підозрювала, що у нас конфлікт. А він є?".

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