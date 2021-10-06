Відома балерина Катерина Кухар поставила крапку в конфлікті з Ілоною Гвоздьовою, який виник на "Танцях з зірками".
Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина Катерина Кухар вирішила поставити крапку в конфлікті, який виник у неї з Ілоною Гвоздьовою.
На минулому ефірі "Танців з зірками" Ілона була запрошеною четвертою суддею. В ході ефіру танцівниця звернулася до постійної судді Катерини Кухар з проханням не використовувати балетну термінологію при оцінці бального танцю однієї з пар учасників. На це балерина відповіла досить різко: "Там, де ти вчилася, я викладаю".
Тепер же, коли новину про конфлікт між двох суддів "Танців з зірками" розтиражували, Катерина вирішила поставити крапку. У своїх сторіс вона виклала фото Гвоздьової і написала один із заголовків і свою відповідь на це:
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Не стало легендарного українця, фільми якого стали культовими: "Його попереджали..."
Згорів за три місяці: обірвалося життя популярного актора, фільми з ним стали культовими
Горе в родині Гросу потрясло сина Чапкіса, Соломію Вітвицьку та інших зірок: "Царство Небесне, сил тобі дорога..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
"Ілона Гвоздьова розповіла про новий досвід суддівства в "Танцях з зірками" і конфлікт з Катериною Кухар. А я навіть і не підозрювала, що у нас конфлікт. А він є?".
Нагадаємо, Гвоздьову прорвало після конфлікту з Кухар на "Танцях з зірками", висловила все, що накипіло: "Ідіоти...".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова посміялася над зовнішнім виглядом судді "Танців з зірками" Чмерковського: "Гніздо глухаря".
Також Politeka писала, що Гвоздьова зробила відверту заяву після сварки з Кухар на "Танцях з зірками": "Не буду юлити...".