Хореограф Илона Гвоздева посмеялась над внешностью Макса Чмерковского, судьи "Танців з зірками".

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский победил на американских "Танцях з зірками". Танцор также был участником главным героем в шоу "Холостяк", а теперь стал новым судьей украинских "Танців з зірками". Макс также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В последнем выпуске "Танців" была "ночь кино", поэтому Макс, а также другие судьи (Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенная судья Илона Гвоздева, - прим. ред.), и участники были в образах героев кинолент. Чмерковский пришлось надеть парик, чтобы соответствовать тематике вечера.

А в сторис Инстаграм Макс показал, что произошло с волосами после того как он снял парик. У танцора были вьерошенные волосы.

"Ну вот так заканчивается эфир", - сказал звезда.

"Макс, эта прическа называется гнездо глухаря", - подшутила за кадром Илона Гвоздева.

"Это сказала вот эта судья, которая сегодня была: "Гнездо глухаря", - сказал Макс и показал в кадре Илону.

Напомним, Максиму Чмерковскому в Киеве пришлось помахать кулаками

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