Хореограф Макс Чмерковский рассказал о своем участии в американских "Танцях з зірками" и романах на паркете шоу

Как сообщает Politeka.net, известный американский хореограф с украинскими корнями Макс Чмерковский, который стал судьей нового сезона шоу "Танці з зірками", рассказал, что сам принимал участие в этом шоу, только в Америке, за его спиной 17 сезонов и в последнем из них он победил. Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ".

По словам артиста романов с партнершами на паркете американских "Танців з зірками" у него почти не было, в большинстве случаев это были лишь слухи. Правда, Макс признается, что в начале у него была интрижка с одной из партнерш. "На самом деле, у меня роман был может с одной партнершей из всех в самом начале, и после этого больше никогда не было".

В разное время Чмерковский выходил на паркет шоу со знаменитыми американскими девушками, среди которых певица Мел Би, актрисы Меллиса Гилберт и Денис Ричардс. Однако романов с ними Макс не подтверждает. В свое время ему даже приписывали отношения с Дженнифер Лопес, но и этот факт не нашел подтверждения.

По словам Чмерковского, он всегда мечтал жениться только один раз. Его избранницей стала танцовщица Пата Маргатройд, которая родила ему сына.

Напомним, Судье "Танців з зірками" Чмерковскому врачи сказали, что он не сможет больше ходить: "Хорошо, если с палочкой".

Как сообщала Politeka, Судья "Танців з зірками" Чмерковский показал роскошную блондинку, ради которой отменил помолвку: "Мечта".

Также Politeka писала, что Судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал, как ему живется вдали от Украины: "Никогда не стану американцем".