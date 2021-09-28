Известный хореограф и судья популярного шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский показал роскошную блондинку, ради которой отменил помолвку с девушкой

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным танцором и хореографом. Недавно он стал новым судьей шоу "Танці з зірками", где заменил место Григория Чапкиса. Также, стоит отметить, что он прославился в Украине как главный герой шоу "Холостяк".

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Чмерковский опубликовал новое видео. На кадрах он показал свою жену - Пету.

У них завязался роман с австралийской танцовщицей, когда Макс Чмерковский в 2012-ом году участвовал на шоу "Dancing With The Stars". Сейчас их связывает не только брак, а и сын - Шай, которому сейчас 4 года.

В программе "ЖВЛ" он рассказал, что до знакомства с Пету, он был помолвлен, однако, ради новой любви ему пришлось разорвать отношения с известной танцовщицей украинского происхождения Кариной Смирнофф.

"Мы познакомились на Бродвее. И я был помолвлен. А у нее был свой бойфренд. И мы как-то на друг друга не смотрели. А потом уже стало понятно, что мы не можем друг от друга разбежаться", — рассказал Макс Чмерковский.

"Я хотел жениться один раз. Вот это у меня была мечта в жизни. Я не хочу никаких разводов. И мне кажется, отношения с Петой — это фундамент очень сильный", поделился судья "Танці з зірками"

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