Судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский удивил смелой выходкой

Как известно, 41-летний американский танцор, выходец из Одессы, вернулся на родину, чтобы принять участие в танцевальном шоу. Чмерковский занял судейское кресло вместо покойного Григория Чапкиса.

После каждого эфира Максим старается возвращаться домой в США, где его ждут супруга и четырехлетний сын. Но в этот раз, видимо, он решил остаться и устроить себе экскурсию по Киеву.

Так, судья "Танців з зірками" прогулялся сам по центру столицы, заглянув в несколько памятных мест. Соответствующие кадры Чмерковский опубликовал в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Вот он, знаменитый Крещатик... Решил выйти прогуляться, как настоящий турист, и подойти к Лавре, посмотреть, зарядиться этой энергией", - говорит он на кадрах.

Максим упомянул некоторых "советчиков", которые посмеялись над его затеей, и даже якобы пытались испугать и отговорить от прогулки.

"Пытались отговорить, сказали, что очень далеко идти, может быть, к завтрашнему дню приду... Но я не испугался, я люблю ходить, гулять долго и часто, - заявил Чмерковский, позднее отозвавшись уже из Мариинского парка, - Хочу сказать тому человеку, который меня пытался испугать... от этой прогулки, просто, я думаю, тебе нужно заняться спортом, ты знаешь, кто ты... Вначале верх-вниз (имеет в виду холмистый ландшафт столицы, - ред.), а потом, бум, такая красота неписаная - Мариинский парк. Мне очень приятно. Видел много всего, но, честно, Киев - очень красивый город".

Напомним, Чмерковский рассказал, сколько романов у него было с партнершами, среди которых Джей Ло: "На самом деле..."

Как сообщала Politeka, Чмерковский решил "пересесть" на троллейбус после прогулки по Киеву: "Я обожаю..."

Также Politeka писала, что Чмерковский показал роскошную блондинку, ради которой отменил помолвку: "Мечта"