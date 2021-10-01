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Судья нового сезона шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский, который заменил покойного Григория Чапкиса, показал видео с тренировки по боксу

Как пишет Politeka.net, 41-летний известный украинско-американский хореограф Максим Чмерковский, которого украинцы знают как героя реалити-шоу "Холостяк", вернулся в Украину, чтобы заменить покойного Григория Чапкиса на танцевальном шоу "Танці з зірками".

В своем Instagram Чмерковский часто делится фотографиями и видео и рассказывает о личной жизни. На этот раз хореограф записал сторис и показал свою первую тренировку в боксерском клубе. Заметим, что Чмерковский признался, что никогда в жизни не дрался.

"Я вообще никогда не дрался. Дважды в жизни были случаи, но я просто стоял, потому что мне было жаль их ударить", - сказал Максим.

Почему судья "Танців з зірками" вдруг решил заняться боксом он не рассказал, однако, как видим, намерения Чмерковского серьезные.

Ранее Politeka писала, что судья "Танців з зіками" Чмерковский рассказал, сколько романов у него было с партнершами, среди которых Джей Ло: "На самом деле...".

Напомним, что судья "Танців з зірками" Чмерковский решил "пересесть" на троллейбус после прогулки по Киеву: "Я обожаю...".

A еще Politeka сообщала, что судьи "Танців з зірками" Чмерковскому врачи сказали, что он не сможет больше ходить: "Хорошо, если с палочкой".