Хореограф Макс Чмерковський розповів про свою участь в американських "Танцях з зірками" і романах на паркеті шоу

Як повідомляє Politeka.net, відомий американський хореограф з українським корінням Макс Чмерковський, який став суддею нового сезону шоу "Танці з зірками", розповів, що сам брав участь у цьому шоу, тільки в Америці, за його спиною 17 сезонів і в останньому з них він переміг. Про це артист розповів у програмі "ЖВЛ".

За словами артиста романів з партнерками на паркеті американських "Танців з зірками" у нього майже не було, в більшості випадків це були лише чутки. Правда, Макс зізнається, що на початку у нього була інтрижка з однією з партнерок. "Насправді, у мене роман був може з однією партнеркою з усіх на самому початку, і після цього більше ніколи не було".

У різний час Чмерковський виходив на паркет шоу зі знаменитими американськими дівчатами, серед яких співачка Мел Бі, актриси Мелліса Гілберт і Денис Річардс. Однак романів з ними Макс не підтверджує. Свого часу йому навіть приписували стосунки з Дженніфер Лопес, але і цей факт не знайшов підтвердження.

За словами Чмерковського, він завжди мріяв одружитися тільки один раз. Його обраницею стала танцівниця Пата Маргатройд, яка народила йому сина.

Нагадаємо, Судді "Танців з зірками" Чмерковському лікарі сказали, що він не зможе більше ходити: "Добре, якщо з паличкою".

Як повідомляла Politeka, Суддя "Танців з зірками" Чмерковський показав розкішну блондинку, заради якої скасував заручини: "Мрія".

Також Politeka писала, що Суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів, як йому живеться далеко від України: "Ніколи не стану американцем".