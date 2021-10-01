Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський здивував сміливою витівкою

Як відомо, 41-річний американський танцюрист, виходець з Одеси, повернувся на батьківщину, щоб взяти участь у танцювальному шоу. Чмерковський зайняв суддівське крісло замість покійного Григорія Чапкіса.

Після кожного ефіру Максим намагається повертатися додому в США, де його чекають дружина і чотирирічний син. Але цього разу, мабуть, він вирішив залишитися і влаштувати собі екскурсію по Києву.

Так, суддя "Танців з зірками" прогулявся сам по центру столиці, заглянувши в кілька пам'ятних місць. Відповідні кадри Чмерковський опублікував в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Ось він, знаменитий Хрещатик... Вирішив вийти прогулятися, як справжній турист, і підійти до Лаври, подивитися, зарядитися цією енергією", - говорить він на кадрах.

Максим згадав деяких "порадників", які посміялися над його витівкою, і навіть нібито намагалися налякати і відрадити від прогулянки.

"Намагалися відрадити, сказали, що дуже далеко йти, може бути, до завтрашнього дня прийду... Але я не злякався, я люблю ходити, гуляти довго і часто, - заявив Чмерковський, пізніше відгукнувшись вже з Маріїнського парку, - Хочу сказати тій людині, яка мене намагалася налякати... від цієї прогулянки, просто, я думаю, тобі потрібно зайнятися спортом, ти знаєш, хто ти... Спочатку верх-вниз (має на увазі горбистий ландшафт столиці, - ред.), а потім, бум, така краса неписана - Маріїнський парк. Мені дуже приємно. Бачив багато всього, але, чесно, Київ - дуже гарне місто".

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