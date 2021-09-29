Новий член журі "Танців з зірками" Макс Чмерковський розповів, як травма ледь не поставила хрест на його кар'єрі

Як повідомляє Politeka.net, новий суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський у програмі "ЖВЛ" розповів про дитячу травму, яка могла перекреслити його хореографічне майбутнє. Артист, який виріс в Одесі, а потім емігрував з батьками в США, зізнався, що травму отримав під час дитячих розваг з санками.

За словами Макса, в той день в далекому 1993 році, він разом з іншими хлопцями каталися на санках з гірки. У якийсь момент хлопець влетів у металевий стовп на швидкості і сильно пошкодив ногу. "Перелом, операція, реабілітація. Лікарі говорили, що я буду кульгати все життя", - згадує танцюрист, додаючи, що лікарі пророкували йому життя з паличкою: "Говорили: "Добре, якщо з паличкою він буде ходити".

Однак, саме ця травма змусила Максима ще більш наполегливо займатися реабілітацією, а незабаром він відновив танцювальні тренування. На щастя, йому вдалося майже повністю подолати наслідки дитячої травми і стати великим хореографом. Однак, слід від цієї події все ж має місце. "Я досі займаюся своїм тілом: через травму маю дисбаланс, одне стегно у мене працює по-іншому. Глядачам цього не видно, але для мене це постійна робота над собою", - поділився Чмерковський.

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