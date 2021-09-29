Екс-"холостяк" і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський розповів про прогулянку Києвом
Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars», а також герой першого сезону українського "Холостяка", розповів, як провів час у Києві, пише Politeka.net.
Як виявилося, артист вирішив прогулятися містом, а пізніше поділився враженнями.
Спочатку Макс побував на Хрещатику, потім у Маріїнському парку, а далі відвідав Києво-Печерську Лавру (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Дікусар зробив зізнання після ефіру "Танців з зірками", зачепивши експартнерку Сумську: "За твої слова..."
Євгенія Власова приголомшила бажанням піти з "Танців з зірками" після конфлікту: "Нічого не тримає"
Дружина продюсера "Квартал 95" вразила формами, прикрившись квітами: "Вогонь-дівчинка"
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
"Tourist time!
Не "складаюся" а "покладаюся" ☺ ️ але сподіваюся всім зрозуміло ☺ ",- написав артист.
"Прийшов, погуляв, подивився. Взагалі ця прогулянка дуже класна - маршрут... я такими колами ходив... Лавра... я посоромився навіть там все знімати, хотів подивитися відчути, але вважаю, що повинен повернутися, авжеж, і з гідом - з людиною, яка правильно все мені пояснить... Мені так цікаво, я обожнюю історію, хочу дізнатися історію нашого місця", - розповів хореограф.
А в кінці артист заявив про подальші плани.
"До речі, зараз, можливо, сяду на тролейбус. Я знаєте, як давно на тролейбусі не був?",- розповів Макс Чмерковський.
Нагадаємо, екс - "холостяк" і суддя "Танців з зірками" Чмерковський в компанії стрункої брюнетки розбурхав мережу
Як повідомляла Politeka, судді" Танців з зірками " Чмерковському лікарі сказали, що він не зможе більше ходить
Також Politeka писала, що суддя" Танців з зірками " Чмерковський пригорнув до Санті Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу