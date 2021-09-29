Артист розповів про це на відео

Екс-"холостяк" і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський розповів про прогулянку Києвом

Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars», а також герой першого сезону українського "Холостяка", розповів, як провів час у Києві, пише Politeka.net.

Як виявилося, артист вирішив прогулятися містом, а пізніше поділився враженнями.

Спочатку Макс побував на Хрещатику, потім у Маріїнському парку, а далі відвідав Києво-Печерську Лавру (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Tourist time!



Не "складаюся" а "покладаюся" ☺ ️ але сподіваюся всім зрозуміло ☺ ",- написав артист.

"Прийшов, погуляв, подивився. Взагалі ця прогулянка дуже класна - маршрут... я такими колами ходив... Лавра... я посоромився навіть там все знімати, хотів подивитися відчути, але вважаю, що повинен повернутися, авжеж, і з гідом - з людиною, яка правильно все мені пояснить... Мені так цікаво, я обожнюю історію, хочу дізнатися історію нашого місця", - розповів хореограф.

А в кінці артист заявив про подальші плани.

"До речі, зараз, можливо, сяду на тролейбус. Я знаєте, як давно на тролейбусі не був?",- розповів Макс Чмерковський.

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