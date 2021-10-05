Украинская хореограф Илона Гвоздева после эфира "Танців з зірками" высказалась о конфликте на съемках.

Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей, которпя неоднократно участвовала в "Танцях з зірками" даже во время беременности. Причем после ухода с проекта хореограф не перестала следить за съемками и даже начала регулярно критиковать танцы участников.

Недавно звезда выступила в роли приглашенной звезды, где отличилась новым скандалом. После чего поспешила высказаться у себя в Инстаграм по поводу произошедшего.

«Хотите оставаться с людьми в хороших отношениях - не мешайте им врать! После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: «двуличность не значит многогранность».

После этого Илона добавила, что времени на объяснения тратить не стоит, ведь люди все равно услышат то, что хотят услышать.

«Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать! Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности!» - высказалась Илона.

Поклонники поддержали хореографа: «Как приятно смотреть, когда человек не боится выражать свою точку зрения; Пересмотрела эфир танцев, Илона, вы молодец🔥; 🙌 Искренность, доброта и профессионализм давно у нас объявлены в розыск☝️; Браво👏 согласна на 100%!; Умная, смелая и красивая – опасная».

Отметим, хореограф во время эфира поссорилась с постоянной судьей, примой-балериной Екатериной Кухар. Илона попросила не использовать Катю балетную терминологию при оценке бального танца Станислава Горуна и Преапа Даниэлла. Кухар резко ответила на замечание:

"Там, где ты училась, я преподаю".

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